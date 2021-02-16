Офицер Росгвардии принял участие в митинге, посвященном годовщине вывода советских войск из Афганистана

В общеобразовательной школе № 18 г. Сыктывкара прошел митинг, посвященный 32-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. В мероприятии приняли участие помощник начальника отделения по работе с личным составом Управления Росгвардии по Республики Коми капитан Михаил Чернивский, представитель Сыктывкарского отделения Союза ветеранов Афганистана Краев Игорь Валентинович – ветеран ОМОН, помощник начальника Управления МВД России по Сыктывкару – начальник отдела по работе с личным составом, полковник внутренней службы Сергей Адонин, а также представители Управления образования, администрация школы и учащиеся образовательной организации.

Мероприятие было посвящено подвигам советских солдат, исполнявших интернациональный долг на территории Демократической Республики Афганистан. Выступая с приветственным словом, почетные гости рассказали школьникам о героизме и мужестве советских солдат и призвали ребят хранить память о тех, кто погиб в ходе локальных конфликтов.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.