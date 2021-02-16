Благотворительная акция «1000 книг – 1000 улыбок» шагает по России

Накануне Международного дня защиты детей с онкозаболеваниями, который отмечается 15 февраля, маленькие пациенты Национального медицинского исследовательского центра онкологии получили книги известного российского писателя Олега Роя. Детские произведения в библиотеку отделения детской онкологии переданы в рамках благотворительной акции «1000 книг — 1000 улыбок». Красочные издания лично подписаны автором, в центр их доставила представитель Ростовского регионального отделения Наталья Гречушкина.

Теперь добрые герои Олега Роя — Дракоша Тоша, Няша и Яша, Джинглики и юные волшебницы из «Сказочного патруля» будут поднимать настроение ребятам и позволят на время отвлечься от тяжелого заболевания. Истории по душе найдут и дети дошкольного возраста, и юные мечтатели-подростки.

Книги были переданы генеральному директору НМИЦ онкологии Олегу Киту и заведующим отделениями детской онкологии Юлии Козель и Алексею Кузнецову.

Благотворительная акция «1000 книг — 1000 улыбок» была организована общественной организацией Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» совместно с писателем Олегом Роем и компанией Great Frame и стартовала в декабре прошлого года. Благодаря ей детские книги с автографом автора уже были доставлены в десятки больниц и онкоцентров по всей России от Краснодара до Омска и дальнейшем акцию планируется продолжать! Совсем скоро будет отправлена новая партия из 1000 книг Олега Роя — на этот раз предназначенная уже для взрослых читателей.