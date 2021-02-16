Активисты ОНФ в Коми рассказали студентами педагогического колледжа в Сыктывкаре об Афганской войне

Ветераны боевых действий, представители Общероссийского народного фронта в Республике Коми, встретились со студентами Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени И. Куратова. Патриотическое мероприятие было посвящено 32-годовщине вывода войск из Афганистана и Дню памяти воинов Афганской войны. Общественники показали архивные материалы и рассказали об истории конфликта, о павших соотечественниках.

Учащимся был показан документальный фильм об истории Афганской войны, который был создан Пермской телерадиокомпанией в 2014 г. к 25-летию вывода войск с использованием кадров с мероприятий ко Дню вывода войск из Афганистана в Сыктывкаре, снятых Коми республиканским телеканалом «Юрган».

Член регионального штаба ОНФ в Коми, председатель правления регионального отделения «Союза десантников» Юрий Беляцкий рассказал студентам, что война — это самое страшное, что придумано человечеством. Он отметил, что его поколению было легче, ведь тогда еще были живы многие ветераны Великой Отечественной войны.

«И в этом смысле нам было легче формироваться как личности. Нам было легче понимать, что такое страна, почему ее нужно защищать. Желаем вам любить и защищать нашу Родину. Призываем ей служить, не предавать ее и своих предков, чтобы вам ни сулили. С вашей помощью у нас все получится!» — сказал Беляцкий.

Участники встречи отметили, что уже новые поколения ветеранов уходят из жизни. «Нас с каждый годом становится все меньше. Из Республики Коми на Афганскую войну ушло примерно 3700 человек. Сейчас нас осталось 1700. Поэтому так важно сохранять связь поколений», — сообщил член регионального штаба ОНФ в Коми.

На патриотическом мероприятии выступили творческие коллективы группа «Балалайка» имени С. Налимова и ансамбль народной музыки «Зарни туис» под руководством Натальи Кановой, исполнивший песни «Вы служите, мы вас подождем» и «Две березки».