ОНФ: В Коми в работе находятся свыше 1470 обращений, поступивших в декабре Президенту

Народный фронт подвел первые итоги отработки обращений, поступивших на декабрьскую пресс-конференцию Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина, которая в прошлом году была совмещена с прямой линией. Руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов сообщил, что всего на прямую линию поступило 344 тыс. обращений граждан со всей страны, по 25 тыс. из них уже приняты решения, реакция на большинство обращений последует в ближайшие месяцы.

Органы власти оперативно реагируют на поступившие обращения, но работа с ними требует системного подхода и времени.

«Пять тысяч уже отработанных обращений взяли на себя некоммерческие организации, волонтеры, активисты ОНФ в регионах. Такие обращения касались оперативной помощи людям. Все остальное находится в работе, и тот темп, с которым мы движемся, позволяет говорить, что в ближайшие месяцы большая часть тех обращений, которые можно решить, будут решены», — отметил Кузнецов.

«В Республике Коми в работе находятся свыше 1470 обращений. По ним плотно работают органы власти различных уровней, от которых зависит решение вопроса или получение компетентного разъяснения. Активисты ОНФ в Коми держат на контроле эту работу», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Михаил Ковалев.

Активисты Народного фронта в Коми рассказали, что многие обращения жителей республики касаются вопросов социального обслуживания и защиты, медицины, жилья, дорог, мусора, образования, новой коронавирусной инфекции.