Заместитель начальника территориального управления Росгвардии поздравил представителей пресс-службы с профессиональным праздником

Ежегодно 25 января отмечается день подразделений по взаимодействию со средствами массовой информации Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Заместитель начальника по работе с личным составом Управления Росгвардии по Республике Коми полковник Сергей Андрющенко поздравил представителей пресс-службы с профессиональным праздником.

«В современных условиях деятельность Росгвардии немыслима без объективного и компетентного информирования граждан о деятельности ее подразделений, оперативного реагирования на возникающие информационные поводы, грамотного взаимодействия с представителями гражданского общества. Все эти задачи успешно решает личный состав пресс-службы Управления. Именно ваш труд создает основу для обеспечения принципов открытости, публичности и общественного доверия к деятельности Росгвардии», — отметил руководитель.

Офицер вручил начальнику пресс-службы майору полиции Вере Крючек поздравительный адрес и пожелал личному составу подразделения крепкого здоровья, семейного благополучия, личностного роста, творческих успехов и новых профессиональных побед.