В Центре подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии отметили день инженерной службы

Военнослужащие Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации 24 января ежегодно отмечают свой профессиональный праздник – День инженерной службы войск национальной гвардии.

В клубе войсковой части праздничный концерт начался с торжественного слово командира полковника Дмитрия Корешкова.

«Главным направлением развития инженерных воинских частей Росгвардии на современном этапе является создание высокомобильных структур, способных выполнять весь комплекс инженерных задач в различных городах и районах региона и в масштабе страны», — отметил командир.

За разумную инициативу и отличие в службе полковник Дмитрий Корешков вручил отличившимся военнослужащим ценные подарки, грамоты и благодарности.

На торжественном собрании с приветственными словами выступили ветераны службы – помощник командира воинской части по работе с ветеранами подполковник в отставке Иван Тарасенко и командир воинской части полковник запаса Сергей Браулов.

Для личного состава и гостей Центра выступили творческие коллективы региона группа Балалайка имени Семена Налимова, народные ансамбли народного танца «Зыряночка», эстрадного танца «Сполохи», вокалисты столицы и военный оркестр воинской части.