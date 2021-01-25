В Центре подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии отметили день инженерной службы
Военнослужащие Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации 24 января ежегодно отмечают свой профессиональный праздник – День инженерной службы войск национальной гвардии.
В клубе войсковой части праздничный концерт начался с торжественного слово командира полковника Дмитрия Корешкова.
«Главным направлением развития инженерных воинских частей Росгвардии на современном этапе является создание высокомобильных структур, способных выполнять весь комплекс инженерных задач в различных городах и районах региона и в масштабе страны», — отметил командир.
За разумную инициативу и отличие в службе полковник Дмитрий Корешков вручил отличившимся военнослужащим ценные подарки, грамоты и благодарности.
На торжественном собрании с приветственными словами выступили ветераны службы – помощник командира воинской части по работе с ветеранами подполковник в отставке Иван Тарасенко и командир воинской части полковник запаса Сергей Браулов.
Для личного состава и гостей Центра выступили творческие коллективы региона группа Балалайка имени Семена Налимова, народные ансамбли народного танца «Зыряночка», эстрадного танца «Сполохи», вокалисты столицы и военный оркестр воинской части.