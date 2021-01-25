Активисты ОНФ в Коми предложили поставить санитейзеры во всех автобусах региона

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми приняли участие в рейде депутатов Госсовета и представителей Общественной палаты Республики Коми по соблюдению мер безопасности против коронавирусной инфекции в сыктывкарских автобусах. В ходе мероприятия были выявлены различные недостатки. По итогам рейда эксперты ОНФ в Коми направили обращение региональным властям с предложением оборудовать все автобусы в республике санитайзерами (антисептиками для рук).

«Сейчас, в зимний период, когда в нашей северной республике все ходят в перчатках и варежках, обработка рук в автобусах не так актуальна. А вот во время теплого периода нужно рассмотреть возможность поставить санитайзеры в каждом автобусе, чтобы человек зашел и был уверен в своей безопасности и безопасности других. До начала мая и лета масочный режим и обработка рук все равно не будут отменены. Поэтому санитайзеры во всех автобусах в городах и районах республики нужно предусмотреть заранее. Народный фронт в Коми это предложение направил в Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми», — прокомментировала участница рейда, член регионального штаба ОНФ в Коми Анастасия Широченко.

Рейд был организован после обращения к депутатам Госсовета Коми ветеранов, которые выразили обеспокоенность за сохранность здоровья во время посещения автобусов в связи с несоблюдением большим количеством пассажиров масочного режима.

Общественники поддержали проведение рейда, и вместе с депутатами увидели, что масочный режим в автобусах соблюдают далеко не все. Общественным транспортом во многом пользуются пожилые люди, проезд для которых льготный. В то же время граждане преклонного возраста порой опасаются садиться в автобус из-за того, что пассажиры не пользуются масками. Одна из причин такой ситуации – пассивное отношение к происходящему со стороны кондукторов, отметили участники рейда.

Участники мероприятия обратились к местным властям и автоперевозчикам с предложением усилить работу по соблюдению масочного режима в автобусах.

«Мероприятия со всеми заинтересованными сторонами по соблюдению противоэпидемических мер со стороны предприятий, предоставляющие услуги населению, будут продолжены. Пандемия еще не закончилась и о гражданах пожилого возраста – основной группы риска – необходимо заботиться всем вместе», — отметила Широченко.