ОНФ в Коми в День российского студенчества отметил студентов СЛИ – участников акции взаимопомощи #МыВместе

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми побывали на День российского студенчества в Сыктывкарском лесном институте (СЛИ). Общественники отметили отличившихся студентов благодарственными письмами за активное участие в волонтерской деятельности акции «МыВместе», а также в социальных совместных мероприятиях ОНФ и СЛИ, в том числе в сфере экологии.

«Желаю всем студентам бесконечного потока стремлений, идей и достижений и пусть каждый ваш день будет насыщенным и познавательным. Легкого и доброго вам пути к получению профессии и к успеху в жизни», — пожелала руководитель регионального исполкома ОНФ, депутат Государственного Совета Республики Коми Елена Иванова.

Она отметила, что студенты СЛИ — одна из основ Народного фронта в Коми, «Молодежки ОНФ» и волонтерского движения в республике.

Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Коми Валентина Жиделева вручила благодарственное письмо Президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина за активное участие в акции «МыВместе участнику команды «Молодежки ОНФ» в Коми, студенту 2-го курса транспортно-технологического факультета СЛИ Артуру Федотенкову.

«Я благодарю всех ребят, кто занимается волонтерством. Вы — настоящие герои своего времени, и я могу смело заявить: в самом лучшем институте учатся самые лучшие студенты!» — отметила Жиделева.

В конце праздничного мероприятия по традиции 25 января в Татьянин день, День российского студенчества, директор СЛИ Любовь Гурьева лично угостила всех студентов и гостей традиционным студенческим напитком – безалкогольной медовухой.