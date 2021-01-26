Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы выявлены нарушения в области оборота оружия

За прошедшую неделю сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 27 нарушений в области оборота оружия, изъято 11 единиц охотничьего оружия, составлено два административных протокола за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций.

Большая часть нарушений в области оборота оружия допущена гражданами ввиду несоблюдения сроков продления разрешительных документов.

Служба лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии напоминает, что для продления срока действия разрешения на оружие, граждане представляют заявление и документы не позднее, чем за месяц до истечения срока действия разрешения. За нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия граждане подлежат административной ответственности.