Активисты Народного фронта и «Молодежка ОНФ» в Коми активно провели День российского студенчества

Активисты Общероссийского народного фронта поздравили студентов Сыктывкарского лесного института (СЛИ) с праздником и отметили благодарственными письмами студентов вуза – участников акции взаимопомощи в период пандемии #МыВместе. А ребята из команды «Молодежки ОНФ» в городском парке культуры и отдыха им. Мичурина провели для студентов квест и ледовую дискотеку.

«Активисты ОНФ в Коми всегда поздравляют учащихся вузов и ссузов с Днем российского студенчества. Пандемия коронавируса наложила на этот раз свой отпечаток. Именно студенты стали костяком акции помощи пожилым людям, многодетным и медикам #МыВместе. В Коми в акции взаимопомощи участвовали студенты из многих учебных заведений. Пандемия показала, что наши студенты, став волонтерами движения помощи людям, показали себя настоящими патриотами и гражданами своей страны. С такой молодежью Россия победит любой коронавирус и будет идти дальше», — прокомментировала руководитель регионального исполкома ОНФ, депутат Государственного Совета Республики Коми Елена Иванова.

Активисты ОНФ в Коми во время поздравления и вручения благодарственных писем студентам СЛИ — участникам акции #МыВместе отметили, что студенты этого вуза являются одной из основ активистов Народного фронта в Коми и волонтерского движения в республике. Поэтому неслучайно, что одного из студентов лесного института отметил глава государства.

Заместитель председателя Государственного Совета Республики Коми Валентина Жиделева на встрече вручила благодарственное письмо президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина за активное участие в акции «МыВместе студенту 2-го курса транспортно-технологического факультета СЛИ Артуру Федотенкову.

«Благодарю всех ребят, кто занимается волонтерством. Вы — настоящие герои своего времени, и я могу смело заявить: в самом лучшем институте учатся самые лучшие студенты!» — отметила Жиделева.

Эксперт ОНФ в Коми, директор СЛИ Любовь Гурьева поблагодарила всех участников встречи и лично угостила студентов и гостей традиционным студенческим напитком – безалкогольной медовухой.

А ребята из команды «Молодежки ОНФ» в Коми в День российского студенчества организовали спортивное мероприятие на открытом воздухе в сыктывкарском парке культуры и отдыха им. Мичурина. Провели командный студенческий квест с грамотами и сладкими призами для победителей и устроили ледовую дискотеку на местном катке.

«Желаю всем студентам бесконечного потока стремлений, идей и достижений и пусть каждый ваш день будет насыщенным и познавательным. Легкого и доброго вам пути к получению профессии и к успеху в жизни!», — напутствовала по итогам Иванова.