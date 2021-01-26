ОНФ проведет круглый стол по модернизации первичного звена здравоохранения

Эксперты тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» на рабочем совещании решили провести в ближайшее время круглый стол по модернизации первичного звена здравоохранения, программа которой была утверждена приказом Минздрава России. Перед круглым столом Народный фронт опросит главных врачей об их удовлетворенности этой программой и ее возможных коррективах, которые могли бы привести к улучшению ситуации в первичном звене.

«Главным критерием программы является удовлетворенность населения, доволен ли народ и что для этого делается. Это определяется, например, тем, ликвидирована ли очередь, правильно ли работает структура здравоохранения. Мы в Конституции написали, что человек вне зависимости от места жительства должен получать качественную, доступную и удобную медицинскую помощь», – подчеркнул сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.

Он призвал уделить внимание решению проблемы кадров, а также вопросу создания новых и укрупнения действующих медицинских учреждений: «Модернизация должна прежде всего решить кадровую проблему, которая принципиальна не только для фельдшеров, но и для врачей, не только для педиатров и терапевтов, но и для узких специалистов. Люди хотят получить доступную медицинскую помощь, а не ездить из одной поликлиники в другую. Надо обсудить и вопрос укрупнения медицинских учреждений с точки зрения доступности помощи».

В программе модернизации содержатся четыре основных блока: строительство и ремонт медицинских учреждений, оснащение оборудованием, автотранспорт для медицинских работников и доставки пациентов, обеспечение кадрами. Новые медицинские учреждения строятся взамен функционирующих и порой с изменением места их прежнего размещения. Строительство взамен существующего связано с несоответствием требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации по набору и площади помещений и увеличением численности обслуживаемого населения. Кадровую проблему предполагается решать увеличением целевого обучения.

Член Центрального штаба Народного фронта, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук отметил риск укрупнения учреждений здравоохранения, что может привести к их значительному удалению от пациентов в малонаселенных регионах с плохими дорогами. Кроме того, это будет способствовать запустению деревень, которые и так столкнулись с проблемой дефицита жителей.

Эту проблему, которая связана с привлечением кадров в сельскую местность, можно решить только при комплексном развитии сельских территорий и выделении служебного жилья, считает член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области, депутат Госдумы Наталья Санина пояснила, что иногда модернизация, сопровождающаяся укрупнением медицинских учреждений, является рациональным решением из-за проблемы неоснащенности малых учреждений кадрами и оборудованием.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, председатель Новосибирской областной ассоциации врачей Сергей Дорофеев призвал направить 500 млрд руб., предусмотренных на модернизацию, для строительства новых поликлиник. По его оценкам, этих средств хватит для создания около 1 тыс. поликлиник, в которых будет оказываться качественная помощь.

Говорин уточнил, что на программу модернизации выделяется 550 млрд руб., в 2021 г. на нее потратят 100 млрд руб., однако иногда регионы не могут освоить даже выделенные средства. Часто это происходит из-за проблем с подрядчиками. Кроме того, необходимо иметь типовые проекты строительства медицинских учреждений и определить стратегические позиции модернизации.

Член Центральной ревизионной комиссии ОНФ, вице-президент Национальной медицинской палаты Наталья Аксенова указала на проблему возврата регионами федеральных средств на строительство фельдшерско-акушерских пунктов, когда подрядчики не успевают справиться с выполнением своих обязательств. Дорофеев заметил, что подрядчики могут сталкиваться с форсмажорными обстоятельствами, например, связанными с пандемией, поэтому такая возможность должна учитываться в бюджетном законодательстве, чтобы не ставить региональные власти в неудобное положение. Аксенова также обратила внимание на практику неодинакового финансирования разных ФАПов.

Эксперты затронули на рабочем совещании проблему нехватки средств в малокомплектных сельских больницах и проблему дефицитных тарифов, которых на практике недостаточно для оказания полноценной медицинской помощи.