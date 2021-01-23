Военнослужащие Росгвардии рассказали сыктывкарским студентам о Герое Российской Федерации Александре Пузиновском

В рамках Дня памяти Героя Российской Федерации младшего сержанта Александра Пузиновского, военнослужащие Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации провели урок мужества для студентов Сыктывкарского торгового-технологического колледжа и воспитанников военно-патриотического клуба «СКИФ».

Офицер Центра подготовки личного состава капитан Саак Бояджан рассказал студентам о подвиге младшего сержанта Александра Пузиновского, который с 2006 года проходил военную службу по контракту на должности старшего стрелка — гранатометчика в отряде специального назначения Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России.

7 июля 2009 года разведывательной группе отряда специального назначения, в составе которой был Александр, была поставлена задача на проведение разведывательно-поисковых мероприятий по обнаружению незаконного вооруженного формирования близ населенного пункта Бамут Ачхой – Мартановского района Чеченской Республики. Младший сержант Александр Пузиновский находился в головном дозоре и первым обнаружил противника. В ходе боя командир группы был ранен, Александр пришел к нему на помощь, но, вынося командира с поля боя, попал под перекрестный огонь и был тяжело ранен. 12 июля 2009 года стрелок-гранатометчик группы специального назначения младший сержант Александр Пузиновский скончался.

«Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2010 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, младшему сержанту Александру Юрьевичу Пузиновскому присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно)», — завершил свой рассказ капитан Саак Бояджан.

В завершение мероприятия сыктывкарские студенты поблагодарили офицера за познавательную и трогательную историю о Герое Российской Федерации – младшем сержанте Александре Пузиновском.