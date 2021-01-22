В Сыктывкаре завершились чемпионаты Росгвардии по лыжным гонкам и служебному двоеборью

В Республике Коми на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной завершились чемпионаты войск национальной гвардии Российской Федерации по лыжным гонкам и служебному двоеборью на Кубок Александра Легкова. Побороться за чемпионский титул приехали спортсмены из Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского, Сибирского, Восточного, Северо-Кавказского округов, отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН), а также военные институты Росгвардии.

Сегодня, 22 января, команды лыжников-росгвардейцев боролись за медали в командном спринте-эстафете. Каждая команда, состоящая из двух спортсменов, пробежала восемь этапов спринта дистанцией 1,3 километра. После каждого этапа происходила передача эстафеты.

В командном спринте классическим стилем среди мужчин равных не было спортсменам Сибирского округа – старшему лейтенанту Александру Бессмертных и младшему лейтенанту Андрею Собакареву.

За медали спринт-эстафеты свободным стилем боролись смешанные команды из мужчин и женщин. Гонка стала победной для росгвардейцев Сибирского округа — рядового Ивана Горбунова и старшего лейтенанта Марины Черноусовой.

По итогам Чемпионата по лыжным гонкам на Кубок Александра Легкова в общекомандном первенстве победила сборная Уральского округа, второе место досталось спортсменам Северо-Западного округа, а третьими стали представители Сибирского округа.

По итогам чемпионата по служебному двоеборью среди высших учебных заведений Росгвардии «золото» завоевали курсанты Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии, «серебро» досталось спортсменам Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева и бронзовым призером стала команда Пермского военного института.

Кубки, медали и ценные подарки победителям и призерам чемпионатов вручил первый заместитель командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Романенко. Подводя итоги чемпионата, Александр Васильевич поздравил росгвардейцев с высокими результатами и отметил, что участники соревнований подарили зрителям интересную борьбу, и пожелал всем спортсменам дальнейших успехов и достижений.