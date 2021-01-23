Офицеры Центра подготовки личного состава СЗО Росгвардии почтили память Героя Российской Федерации

В Сыктывкаре военнослужащие Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации почтили память младшего сержанта Александра Пузиновского, погибшего при исполнении служебного долга в Чеченской Республике.

В памятный день капитан Александр Конгар и старший лейтенант Сергей Семенихин навестили маму Героя России Пузиновскую Наталью Егоровну.

Вместе с родственниками офицеры Росгвардии почтили память бойца минутой молчания и возложили цветы к его могиле.

Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2010 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, младшему сержанту Александру Юрьевичу Пузиновскому присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

Его имя увековечено у мемориала «Скорбящий воин» на гранитной памятной стеле с барельефами жителей республики, погибших в локальных войнах и военных конфликтах. В средней общеобразовательной школе №25 г. Сыктывкара установлена мемориальная доска, в музее войсковой части собран архив фотографий и наград Александра.