Офицер Управления Росгвардии по Республике Коми принял участие в открытии месячника спортивно-патриотической работы в онлайн-формате

Ежегодно в Сыктывкаре в рамках празднования Дня защитника Отечества Управление образования открывает целый цикл мероприятий, направленный на патриотическое воспитание подрастающей молодежи. В этом году открытие месячника спортивно-патриотической работы стартовало в онлайн формате. Заместитель начальника по работе с личным составом полковник Сергей Андрющенко принял участие и поздравил ребят с напутственными словами. В онлайн-поздравлении приняли участие Глава администрации города Сыктывкар Наталья Хозяинова и инспектор военного комиссариата Республике Коми генерал-майор в отставке Анатолий Иванов.

«Самое главное воспитать в себе такие качества, как – смелость, мужество, взаимовыручка, доброта и, конечно же, стремление к победе. Мы уверенны, что Вы докажете и словом и делом, что вы настоящие защитники своей Родины», — отметил полковник Сергей Андрющенко.

Спортивно-патриотическая работа включают в себя более 30 различных тематических мероприятий в учреждениях образования, культуры и спорта, которые посвящены Победе в Великой Отечественной войне.

С января по февраль пройдут: интеллектуальная онлайн игра «Русский солдат умом и силой богат», патриотическая всероссийская акция «Блокадный хлеб», всероссийский квест «Блокадный Ленинград» и тематические мероприятия в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, посвященные Дням воинской Славы. Также в школах состоятся встречи с ветеранами и воинами-интернационалистами и уроки мужества, в которых примут участие сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Коми.

Цель данных мероприятий – развитие патриотического самосознания жителей столицы разных возрастов и сохранение исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне.