Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии приняли участие в прямой линии по вопросам получения государственных услуг в электронном виде

В Сыктывкаре на площадке службы Общественной приемной Главы Республики Коми в онлайн-режиме состоялась прямая линия по вопросам получения государственных услуг в электронном виде. Участником мероприятия стал инспектор по особым поручениям Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми майор полиции Юрий Губин.

В ходе прямой линии офицер Росгвардии рассказал, что особым спросом среди граждан пользуются такие услуги как, выдача разрешений и лицензий на приобретение и ношение охотничьего и спортивного оружия, выдача удостоверения частного охранника, а также выдача лицензий на частную охранную деятельность. Отвечая на вопросы граждан, майор полиции Юрий Губин пояснил, что основными требованиями, предъявляемыми к частным охранникам являются: гражданство Российской Федерации, достижение гражданином возраста 18 лет, прохождение профессионального обучения для работы в качестве частного охранника, а также отсутствие судимости.

«Стоит отметить преимущества подачи заявлений на оказание государственных услуг подразделениями лицензионно-разрешительной работы в электронном виде. Это позволит сократить время получения услуг, минимизировать количество посещений подразделений лицензионно-разрешительной работы, а также сэкономить на оплате государственной пошлины», — отметил сотрудник Росгвардии.