Военнослужащие Росгвардии провели патриотические мероприятия, посвященные блокаде Ленинграда

В рамках мероприятий, приуроченных к 77-й годовщине со Дня снятия блокады Ленинграда, военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Коми и Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии провели патриотические мероприятия для учащихся общеобразовательных учреждений.

Для старшеклассников школы № 18 г. Сыктывкара тематическое занятие провел помощник начальника отделения по работе с личным составом капитан Михаил Чернивский. Офицер рассказал об одной из самых трагических страниц советской истории – героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Ребята узнали о подвиге ленинградцев, которые ежедневно под обстрелами вражеской авиации преодолевали «Дорогу жизни», о том, как они доставляли продукты питания в осаждённый город, получая при этом в сутки всего лишь 125 граммов хлеба.

Военнослужащий Центра подготовки личного состава старший лейтенант Александр Новиков провел урок мужества для студентов Сыктывкарского торгового-технологического колледжа и воспитанников военно-патриотического клуба «СКИФ». В ходе лекции ребята узнали, что бойцы НКВД внесли весомый вклад в защиту города, охрану «Дороги жизни» и важнейших объектов транспортной инфраструктуры. Также росгвардеец рассказал об одном из скорбных символов Великой Отечественной войны – блокадном дневнике Тани Савичевой. «Дневник 11-летней школьницы Тани Савичевой стал одним из самых страшных свидетельств ужасов войны. Эти записи девочка вела во время блокады Ленинграда в 1941 году, когда голод каждый месяц уносил жизни ее близких. Девочка пережила блокаду, но так и не узнала о долгожданной Победе 9 мая 1945 года», — отметил старший лейтенант Александр Новиков.

В завершение мероприятий учащиеся поблагодарили офицеров Росгвардии за познавательные и интересные беседы.