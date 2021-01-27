Общероссийский народный фронт поддержит «Урок мужества. Подвиг блокадного Ленинграда»

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 27 января 2021 г. в 14.00 мск Народный фронт и Российский союз ветеранов совместно с НП «КиТ» в рамках Международного медиапроекта «Свидание с Россией» проведет онлайн «Урок мужества. Подвиг блокадного Ленинграда».

В годы Великой Отечественной войны Северная столица стала для всей страны примером мужества. Ни одному городу не довелось выдержать столь жестокую и продолжительную осаду и остаться неприступным.

Участники Великой Отечественной войны, защитники и жители блокадного Ленинграда расскажут о тех страшных событиях, которые им довелось пережить и ответят на вопросы учащихся.

Вести урок будет профессор МПГУ, доктор исторических наук Сергей Дмитриевич Половецкий.

Урок будет приходить при поддержке Московского педагогического государственного университета, Общероссийского народного фронта, Бессмертного полка России, Ассоциации «Группа «Вымпел», Россотрудничества.

Мероприятие будет транслироваться через видеоплеер проекта «Свидание с Россией» на сайтах проекта и партнеров: http://www.svidaniesrossiey.ru/, https://soyuzveteranov.ru/, https://www.polkrf.ru/, https://onf.ru/