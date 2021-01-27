В Республике Коми сотрудники вневедомственной охраны подвели итоги деятельности за 2020 год

В столице Коми в Управлении вневедомственной охраны состоялось подведение итогов деятельности за 2020 год в режиме видеоконференцсвязи с руководителями филиалов. На оперативном совещании были рассмотрены результаты работы всех филиалов отделов вневедомственной охраны, доведены основные цели и задачи, стоящие перед Росгвардией и подразделениями ОВО на 2021 год.

В своём докладе начальник Управления вневедомственной охраны по Республике Коми полковник полиции Алексей Петренко отметил, что краж из охраняемых объектов и квартир граждан не допущено, при этом предотвращено более 420 попыток краж и хищения охраняемого имущества. Также офицер подчеркнул, что в настоящее время подразделениями вневедомственной охраны региона обеспечивается безопасность около 2370 объектов различных форм собственности, а также более 2900 место проживания и хранения имущества граждан.

В рамках взаимодействия с территориальными подразделениями органов внутренних дел внесен значительный вклад в охрану общественного порядка и безопасности граждан. В общей сложности за совершение административных правонарушений задержано более 3,5 тысяч человек, в отношении 256 задержанных лиц возбуждены уголовные дела.

В завершение совещания начальник вневедомственной охраны полковник полиции Алексей Петренко поблагодарил личный состав за добросовестную службу и выразил уверенность, что подразделения и впредь будут достойно выполнять поставленные задачи по обеспечению безопасности охраняемого имущества, поддержанию правопорядка и безопасности в регионе.

За разумную инициативу и высокие показатели в служебной деятельности руководители филиалов были награждены дипломами. Наиболее эффективную деятельность показал отдел вневедомственной охраны по городу Сыктывкару – начальник подполковник полиции Игорь Жигалов, далее отдел вневедомственной охраны по городу Печоре – начальник майор полиции Владислав Никитин и замкнул лидирующую позицию отдел по городу Усинску – начальник майор полиции Михаил Шарыпов.