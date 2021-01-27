ОНФ: Полиция должна работать с пострадавшими от финансовых мошенников, даже если те не успели причинить ущерб своей жертве

Необходимо стимулировать правоохранительную систему и обязать МВД принимать и работать с заявлениями о предполагаемом мошенничестве, даже без нанесения ущерба гражданину. Ведь если ущерб есть, у человека уже нет никаких шансов вернуть свои деньги. Между тем во многих случаях еще до потери денег жертва уже понимает, что ее ввели в заблуждение и вот-вот ограбят, заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Ранее «Коммерсант» рассказал об одной из мошеннических схем на рынке займов. Псевдоброкеры обещали гражданам помочь в получении средств. Однако на самом деле мошенники оформляли подписку по списанию средств с карты. При этом у псевдоброкера был легальный банк-эквайер (банк, который осуществляет весь спектр операций по взаимодействию с точками обслуживания банковских карт). Сервис просил привязать карту, с которой в дальнейшем происходили списания.

«Формально работа подобных организаций закону не противоречит. Более того, если проверить сайты этих компаний и внимательно почитать договоры и соглашения, то в большинстве случаев мы обнаружим все необходимые предупреждения, дисклеймеры (уведомления об отказе либо ограничении ответственности. – Прим. ред.) и пояснения о том, какую конкретно услугу потребитель получит в результате – выдачу средств или просто информацию о кредиторах, которые могут занять деньги», – отметила Лазарева.

Информация, которая должна насторожить, будет спрятана где-то в секретных местах и написана очень мелким шрифтом, а «нужные галочки» будут проставлены заранее, предупредила она.

«Проблемы у потребителя возникают тогда, когда он беспечно отнесся к необходимости внимательно изучить предложение, прежде чем на него соглашаться, предоставлять данные своей карты и давать согласие на информационную рассылку, которая превращается в подписку. Здесь работает старое доброе правило – читай, что ты подписываешь», – указала эксперт.

Она напомнила, что в основе работы брокеров лежат посреднические и консультационные услуги. Поэтому надзор Банка России на них не распространяется. «Так что это очень непростой вопрос. Если это партнеры кредиторов, то и контролироваться они должны кредиторами. Тем более что подобная деятельность наносит вред как раз банкам. Если это самостоятельные брокеры, которые работают с открытыми источниками, агрегируя релевантные запросу потребителя предложения, то у финансового регулятора нет ни полномочий, ни оснований их контролировать. Есть два возможных и обоснованных к ним требования – соответствие оказываемых услуг тому, что обозначено в договоре, и соблюдение законодательства о персональных данных. Но здесь, скорее, должны работать более активно правоохранительная система и Роскомнадзор», – пояснила Лазарева.

Вместе с тем у полиции есть хорошая практика привлечения к ответственности по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» тех агентов, услуги которых не соответствуют условиям договора и пользовательского соглашения. Это, кстати, касается не только кредитных брокеров, но и риелторов, а также других посредников и консультантов при оказании услуг. Вот только добиться привлечения к ответственности виновных лиц удается не всегда из-за небольшой суммы ущерба. Часто у пострадавших просто не принимают даже заявление в полиции, рассказала эксперт.

«Необходимо стимулировать правоохранительную систему и обязать МВД принимать и работать с заявлениями о предполагаемом мошенничестве, даже без нанесения ущерба гражданину. Ведь если ущерб есть, у человека уже нет никаких шансов вернуть свои деньги. Между тем во многих случаях еще до потери денег жертва уже понимает, что ее ввели в заблуждение и вот-вот ограбят», – подчеркнула Лазарева.