ОНФ в Коми добился устранения опасной колеи и наледи при подъезде к торговым центрам в Сыктывкаре

По инициативе Общероссийского народного фронта в Коми на трассе при подъезде к торговым центрам «Июнь» и «Мега» в Сыктывкаре ликвидирована опасная колея, также на дороге убрана большая наледь у светофора при въезде на Октябрьский проспект. Работы были проведены после рейда и обращения экспертов тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в администрацию муниципалитета.

«В ходе рейда эксперты ОНФ в Коми зафиксировали на дороге колейность высотой от 10 до 15 см, что превышает нормативные требования. Также зафиксировали при проверке на этой дороге крупную наледь на проезжей части перед светофорным объектом при выезде на Октябрьский проспект. Все это не только снижает пропускную способность автотранспорта, но и является опасным для движения автомобилей. Поэтому по итогам рейда незамедлительно обратились к местным властям для ликвидации опасности», — отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми Алексей Воронюк.

По итогам рейда общественники также распространили информацию в соцсетях с предупреждением водителей об опасности на дороге к торговым центрам. Такой системный подход принес дополнительные результаты. Для помощи в решении вопроса подключились другие общественные организации.

Так, АНО «Центр управления регионом», узнав о ситуации из официальных страниц ОНФ в Коми в соцсетях, дополнительно обратилась в администрацию Сыктывкара. Также помощь активисты ОНФ в Коми получили от самих водителей, которые на различных ресурсах в сети Интернет поддержали общественников в том, что они подняли волнующий граждан вопрос об опасной колее.

Начальник Управление информации и социальных коммуникаций администрации Сыктывкара Марина Лысаковская оперативно проинформировала представителей ОНФ о том, что администрация взяла решение этого вопроса на контроль. В дальнейшем все недостатки на дороге были устранены.

Общественники провели дополнительный рейд и зафиксировали положительные изменения – колея и наледь ликвидированы.

«Рейды по зимнему содержанию дорог в Сыктывкаре и других муниципалитетах Коми будут продолжены», — добавил Воронюк.