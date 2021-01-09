В Центре подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ для военнослужащих состоялся библиоКвиз «Новый год и Рождество»

В рамках празднования Нового года и Рождества для военнослужащих Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ состоялся библиоКвиз «Новый год и Рождество», организованный работниками Национальной библиотеки Республики Коми – Галиной Поташевой и Татьяной Олифир.

Тема библиоквиза была посвящена истории зарождения праздника Нового года и Рождества Христова. Военнослужащим предлагалось пройти 7 раундов, в которых содержались следующие темы: «Новогодние истории», «Новогодние традиции», «Шазам», «Писатели о Рождестве», «Фильм! Фильм! Фильм!», «Нос» и «PICTURE раунд».

Военнослужащие на время отвечали на вопросы, а после ведущие дополняли их ответы и рассказывали интересные факты о появлении нового года у древних народов коми, а также о самых почитаемых святых у всех христиан. Также были вопросы, посвященные новогодним историям.

Самое большое количество баллов росгвардейцы набирали на раундах «Шазам», где нужно было отгадать музыкальные композиции и песни.

В раунде «Писатели о Рождестве» вопросы состояли из поэтических произведений, и как оказалось, военнослужащие хорошо помят школьные уроки литературы, а также произведения, прочитанные самостоятельно. В раунде «Нос» предлагалось определить новогодние запахи: корица, ваниль, имбирь, елка, бенгальские огни, мандарин, что каждому напомнило тепло родного дома и незабываемые счастливые моменты.

Познавательный библиоквиз произвел приятное впечатление на военнослужащих по призыву, так как многие пополнили свои знания не только о волшебном и сказочном празднике, но и больше узнали о традициях коми и национальном компоненте нашего северного края.

В завершение мероприятия организаторы пригласили любителей интеллектуальных игр, а также всех желающих в Национальную библиотеку для обогащения знаний о коми крае, знаменитых поэтах и напомнили про возможность проявить свою эрудицию и находчивость, узнать нечто новое о том месте, где проходит служба по призыву.