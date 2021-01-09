Управление Росгвардии по Республике Коми информирует о проведении смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества «Солдаты антитеррора
Смотр-конкурс самодеятельного художественного творчества «Солдаты антитеррора» войск национальной гвардии Российской Федерации проводится в целях совершенствования культурно-досуговой работы, культурно-эстетического воспитания военнослужащих и сотрудников Росгвардии.
Для участия в первом этапе смотра-конкурса «Солдаты антитеррора» приглашаются военнослужащие, сотрудники, гражданский персонал Управления Росгвардии по Республике Коми и члены их семей.
Смотр-конкурс «Солдаты антитеррора» проводится ежегодно по следующим номинациям:
— «Сольное пение»;
— «Вокальные (вокально-инструментальные) ансамбли, хоры»;
— «Хореография»;
— «Инструментальная музыка (солисты, ансамбли, оркестры)»;
— «Авторская песня».
Участникам конкурса необходимо предоставить аудио- и видеозаписи выступлений в указанных номинациях до 20 января 2021 года в отделение по работе с личным составом Управления Росгвардии по Республике Коми.