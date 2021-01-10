Управление Росгвардии по Республике Коми в Рубрике «Вопрос — ответ» разъясняет жителям о деятельности лицензионно-разрешительной работы

В Управление Росгвардии по Республике Коми в рубрику «Вопрос – ответ поступил вопрос: «Какие преимущества подачи документов через портал государственных слуг в сфере оборота оружия?»



Стоит отметить преимущества подачи заявлений на оказание государственных услуг подразделениями лицензионно-разрешительной работы в электронном виде. Это позволит сократить время получения услуг, минимизировать количество посещений подразделений лицензионно-разрешительной работы, а также сэкономить на оплате государственной пошлины (скидка составляет 30% на все услуги).

Получить консультацию по вопросам получения госуслуг в сфере оборота оружия и частной охранной и детективной деятельности можно у специалистов лицензионно-разрешительной работы по телефонам, указанным на ЕПГУ или сайте Управления Росгвардии по Республике Коми. Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми оказывает большой спектр государственных услуг населению в области оборота гражданского оружия. С полным их перечнем можно ознакомиться на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru . Особым спросом среди граждан пользуются такие услуги как, выдача разрешений и лицензий на приобретение и ношение охотничьего и спортивного оружия, выдача удостоверения частного охранника, а также выдача лицензий на частную охранную деятельность.Стоит отметить преимущества подачи заявлений на оказание государственных услуг подразделениями лицензионно-разрешительной работы в электронном виде. Это позволит сократить время получения услуг, минимизировать количество посещений подразделений лицензионно-разрешительной работы, а также сэкономить на оплате государственной пошлины (скидка составляет 30% на все услуги).Получить консультацию по вопросам получения госуслуг в сфере оборота оружия и частной охранной и детективной деятельности можно у специалистов лицензионно-разрешительной работы по телефонам, указанным на ЕПГУ или сайте Управления Росгвардии по Республике Коми.