В Сыктывкаре росгвардейцы задержали мужчин, устроивших драку в кафе-караоке

Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми с 4 по 10 января во время несения службы задержали 20 человек за административные правонарушения. За это время на пульт централизованной охраны поступило 75 сигналов «Тревога» с охраняемых объектов и квартир, из них в 11 случаях пресечены попытки хищения имущества различных организаций.

Во время несения службы росгвардейцы выезжали на тревожные сигналы в гипермаркет и заведения общественного питания, где граждане совершали хищение товаров и нарушали общественный порядок.

Так, в одном из кафе-караоке между двумя братьями произошел конфликт, который перерос в драку. Администратор заведения нажал на тревожную кнопку, и на место происшествия прибыл автоэкипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Мужчины были задержаны и доставлены в дежурную часть УМВД России по г. Сыктывкару для дальнейшего разбирательства.

В торговом гипермаркете женщина 1975 года рождения и мужчина 1971 года рождения совершили хищение алкогольной продукции и попытались вынести ее через кассовую зону. Росгвардейцы, выехав по указанному адресу, задержали злоумышленников. По данным фактам проводится проверка.