Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Коми обеспечили общественный порядок и безопасность в период празднования Рождества Христова

Сотрудники сыктывкарского и воркутинского ОМОН, военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Коми приняли участие в комплексе мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в период празднования Рождества Христова совместно с полицейскими регионального МВД.

Более 40 военнослужащих и сотрудников несли службу в местах, расположенных вблизи культурно-зрелищных учреждений, религиозных объектов, а также на территории парков, открытых городских площадках, где установлены елки и искусственно возведенные снежные, ледяные фигуры.

Сотрудниками инженерно-технических групп ОМОН были обследованы территории, где проходили религиозные мероприятия. Места проведения богослужений патрулировались нарядами вневедомственной охраны Росгвардии.

За время несения службы по охране общественного порядка и общественной безопасности в период Рождества Христова нарушений не допущено.