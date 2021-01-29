В Центре подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии прошли мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда

В Сыктывкаре в Центре подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации состоялось тематическое мероприятие, приуроченное к 77-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады.

Сотрудник Центральной библиотеки Мария Минина и заместитель командира учебной роты по работе с личным составом воинской части старший лейтенант Иван Витюк рассказали военнослужащим по призыву о том, как держался осажденный город, о героических подвигах местных жителей, а также о немаловажной роли в обороне Ленинграда войск НКВД, которые совместно с частями Красной армии, а в ряде случаев и самостоятельно, сдерживали натиск немецких и финских войск на дальних и ближних подступах к городу.

В ходе мероприятия военнослужащим были продемонстрированы видеосюжеты, повествующие об ужасах блокады и тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей Ленинграда. В завершение тематической встречи росгвардейцы ознакомились с выставкой литературы, посвящённой героическому подвигу жителей блокадного города.