Активисты ОНФ в Коми призвали школы республики присоединяться к проекту «Экозабота»

ОНФ развивает проект «Экозабота» по сбору батареек в школах. Всего за последние полгода к проекту Народного фронта присоединились более 3000 школ из многих регионов России – каждая из них оборудована специальными контейнерами для сбора батареек и методическими материалами. Контейнеры бесплатно забирает компания-переработчик.

Эксперты тематической площадки ОНФ «Экология» в Республике Коми призвали школы и другие учебные заведения республики присоединяться к проекту Народного фронта «Экозабота».

Ведь активисты ОНФ в Коми знают, что у школ республики есть большой экологический опыт, в том числе опыт совместного сотрудничества с Народным фронтом в этой сфере. Общественники проводят разъяснительную экологическую работу с ребятами, проводят совместные экологические акции, в том числе по уборке территорий от мусора и посадке деревьев.

Проект «Экозабота» — это тоже больше, чем сбор батареек в школах. Очень важно наладить простой и понятный диалог с детьми. Важно сформировать экокультуру мышления учащихся. Именно поэтому в рамках проекта постоянно проводятся разные активности — мастер-классы, конкурсы, вебинары, отметили активисты ОНФ в Коми.