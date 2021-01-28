В Сыктывкаре росгвардейцы более 70 раз выезжали на тревожные сигналы

Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми во время несения службы выезжали на тревожные сигналы в увеселительные заведения и гипермаркеты, где граждане нарушали общественный порядок и совершали хищение товаров.

Так, в одном из баров две женщины отказались оплачивать свой заказ, вследствие чего с сотрудниками заведения возник конфликт. Администратор нажал на тревожную кнопку, и на место происшествия незамедлительно прибыл автоэкипаж группы задержания вневедомственной охраны. Росгвардейцы задержали злоумышленниц 1975 и 1992 года рождения и доставили их в дежурную часть УМВД России по г. Сыктывкару.

В другом столичном клубе кнопка тревожной сигнализации сработала из-за поведения компании, которая находилась в состоянии опьянения и мешала работать персоналу.

В одной из гостиниц женщина 1976 года рождения нарушила режим проживания. Прибыв на место происшествия росгвардейцы выяснили, что женщина не реагировала на просьбы администратора соблюдать правила проживания в отеле и не употреблять никотиносодержащую продукцию в номере.

В торговом гипермаркете дважды сработала тревожная кнопка: в одном случае мужчина 1985 года рождения совершил хищение продуктов питания и попытался выйти через кассовую зону, не оплатив товар. В другом случае женщина 1969 года рождения не оплатила алкогольную продукцию. Противоправные действия были замечены сотрудниками службы безопасности. Подозреваемые были задержаны и доставлены в полицию. По данным фактам проводится проверка.