В школах России начнут изучать наследие отечественного кинематографа

Президент России поддержал инициативы члена Центрального штаба ОНФ, генерального директора киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссера Карена Шахназарова, озвученные на Совете по культуре и искусству, прошедшем в конце 2020 г. Владимир Путин поручил Минпросвещения и Минкультуры рассмотреть вопрос об изучении в школах наследия отечественного кинематографа.

Речь идет о создании программы показа школьникам отечественной киноклассики. Курс может включать до двухсот картин, многие советские фильмы подходят для демонстрации даже в младших классах.

«Во многих странах уже введены программы национального кино – во Франции, Чехии и многих других европейских государствах, и я считаю, что это очень хорошо. Уверен, что организация этого процесса не потребует много времени и средств. Просто не стоит усложнять мою идею – не нужно вводить в школах специальные лекции, приглашать кинокритиков. Нужно просто показывать ребятам хорошие картины! Это часть нашей культуры, это важно», – отметил Шахназаров.