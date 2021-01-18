В Сыктывкаре военнослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками Госпожнадзора провели профилактический рейд

В целях профилактики пожаров, военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Коми и сотрудники Госпожнадзора провели профилактический рейд для жителей дачных поселков.

Правоохранители рассказали гражданам, что основными причинами возникновения «печных» пожаров являются нарушение правил устройства печи и правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Сотрудники МЧС и росгвардейцы напомнили жителям основные правила пожарной безопасности в зимний период, порядок действий в случае возникновения пожара. Особое внимание жителей было обращено на необходимость строгого соблюдения требований безопасности в быту при использовании электрооборудования и печного отопления.

Представители силовых ведомств призвали сыктывкарских дачников соблюдать правила пожарной безопасности и вручили им памятки по предупреждению пожаров.