В Республику Коми прибыли спортсмены Росгвардии для участия в Чемпионатах по лыжным гонкам и служебному двоеборью на кубок Александра Легкова

В Республике Коми с 19 по 22 января пройдут Чемпионаты войск национальной гвардии Российской Федерации по лыжным гонкам и служебному двоеборью на Кубок Александра Легкова. Сегодня в конференц-зале лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной состоялась комиссия по допуску спортсменов к соревнованиям.

В чемпионатах примут участие более 120 спортсменов, представляющие Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Восточный, Северо-Кавказский округа, отдельную дивизию оперативного назначения (ОДОН), а также военные институты Росгвардии.

На чемпионат в Сыктывкар приехали восемь мастеров спорта России международного класса, 26 мастеров спорта России, один заслуженный мастер спорта. В лыжных гонках примут участие призёр Олимпийских игр Александр Бессмертных, лыжники сборной России действующего состава Андрей Собакерев, Майя Якунина и Нина Дуботолкина, известные спортсмены Сергей Турышев, Владислав Вечканов, участник Олимпийских игр Петр Седов, а также представители сборной Республики Коми Алексей Виценко, Антон Зюзев, Степан Дуркин, Виктория Мелина.

Открытие чемпионатов состоится 19 января в 10:00 часов на стадионе Республиканского лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной. Сразу после открытия лыжники-росгвардейцы пробегут масс-старты классическим стилем. Женщины преодолеют 10 километров, мужчины – 15 километров.