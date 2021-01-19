Росгвардейцы Республики Коми совместно с полицейскими обеспечили безопасность во время празднования Крещения Господня

На территории Республики Коми прошли мероприятия, посвящённые празднованию Крещения Господня. Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Республике Коми совместно с полицейскимиприняли участие в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан, участвовавших в религиозных мероприятиях.

Сотрудниками инженерно-технических групп ОМОН перед началом богослужений были обследованы территории храмов и церквей, а также места крещенских купаний. Особое внимание страже порядка уделили обеспечению безопасности дорожного движения при подъездах к местам расположения купелей, храмам, а также возле пешеходных маршрутов. Кроме того, для обеспечения безопасности граждан на улицах и других общественных местах были усилены наряды строевых подразделений.

Благодаря слаженной работе правоохранительных органов нарушений общественного порядка не допущено.