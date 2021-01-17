Управление Росгвардии по Республике Коми информирует граждан о наборе кандидатов на обучение в вузы войск национальной гвардии

Управление Росгвардии по Республике Коми информирует граждан региона о поступлении в высшие учебные заведения ведомства. В качестве кандидатов для зачисления в ведомственные институты рассматриваются граждане Российской Федерации, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование, годные по состоянию здоровья, психологическим данным и физической подготовленности к обучению, из числа: граждан, не проходивших военную службу, – в возрасте от 16 до 22 лет; граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих проходящих военную службу по призыву, – до достижения ими возраста 24 лет.

Отбор проходит в следующие вузы:

1. Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева;

2. Санкт-Петербургский военный институт;

3. Пермский военный институт;

4. Саратовский военный Краснознаменный институт.

Подробную информацию о поступлении, факультетах, вступительных испытаниях, а также требованиях, предъявляемых к кандидатам, можно узнать на официальных сайтах образовательных учреждений. По всем интересующим вопросам обращаться в отделение учета и комплектования Управления Росгвардии по Республике Коми с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45, тел. 8-8212-21-20-55.