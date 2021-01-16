В Республике Коми пройдут Чемпионаты Росгвардии по лыжным гонкам и служебному двоеборью на Кубок Александра Легкова

В Республике Коми с 18 по 22 января 2021 года на республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной пройдут Чемпионаты войск национальной гвардии Российской Федерации по лыжным гонкам и служебному двоеборью на Кубок Александра Легкова.

В соревнованиях примут участие спортсмены, представляющие Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Восточный, Северо-Кавказский округа, отдельную дивизию оперативного назначения (ОДОН), а также военные институты Росгвардии.

Открытие чемпионатов состоится 19 января в 10 часов на республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной. В этот же день с масс-стартов классическим стилем начнутся соревнования по лыжным гонкам. Женщины преодолеют 10 километров, мужчины – 15 километров. Во второй день соревнований росгвардейцы проявят свои способности в стрелковых упражнениях на базе республиканского спортивно-стрелкового клуба «ДОСААФ». В четверг, 21 января, участников ждет гонка свободным стилем с раздельного старта: женщины побегут 5 километров, мужчины – 15 км. В день завершения чемпионата, 22 января, состоится командный спринт-эстафета классическим и свободным стилем.