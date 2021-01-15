В Коми стартовала онлайн-школа наставников для детей-сирот

В Республике Коми стартовала онлайн-школа наставников для детей-сирот. Наставничество — одна из форм индивидуальной помощи молодым людям, стоящим на пороге самостоятельной жизни. Онлайн-школа является частью проекта «Импульс», реализуемой благотворительным фондом «Арифметика добра» при поддержке Фонда президентских грантов, цель которой — распространение в регионе технологии добровольческого наставничества для воспитанников и выпускников учреждений для детей-сирот.

Проект реализуется в Ростовской, Волгоградской, Свердловской областях и республике Коми. По словам Натальи Чеботаревой, представителя детского дома им. А. А. Католикова, куратора проекта в Республике Коми, наставничество способно наряду с опекунством или усыновлением, не менее эффективно подготовить воспитанников к самостоятельной жизни.

«Я могу поделиться успешной практикой. Наша выпускница поступила в Московский университет. Сейчас девушке исполнилось 20 лет, а дружба с наставником продолжается вот уже третий год. В трудных жизненных ситуациях девушке есть на кого опереться, оставаясь при этом самостоятельной. Так развивается жизнестойкость. Девушка очень хорошо учится и успевает подрабатывать, крепко встала на ноги, она не одинока. Вы представляете: уехать отсюда и адаптироваться в Москве?

Еще один наш воспитанник тоже хочет поступать в столицу. Там живёт его наставник и есть к кому обратиться за помощью. Они уже вместе запланировали, в какой университет лучше пробовать подавать документы. Их взаимоотношения длятся второй год и это очень позитивно отражается на представлении о взрослой жизни нашего подопечного в целом. Бывают очень прочные связи», – отмечает Наталья.

Стать наставником может любой взрослый человек старше 25 лет, готовый делиться жизненным опытом. Подать заявку на участие просто, необходимо заполнить анкету на сайте Фонда и дождаться приглашения на обучение в Онлайн-школе наставников.

В процессе подготовки кандидат в наставники получает знания и опыт, необходимые для более глубокого погружения в проблему сиротства и оказания действенной помощи подростку. После успешного обучения формируется пара «взрослый-ребенок», за которой будет закреплен куратор.

«Я думаю, что наш регион готов к такой форме индивидуальной помощи молодым людям, стоящим на пороге самостоятельной жизни, несмотря на то что такой способ работы с подростком для нас новый. Это и вызывает интерес! Люди активно начали проявлять инициативу, а мы, в свою очередь, надеемся на хороший результат», — уверена представитель детского учреждения.

В Коми сегодня 3898 ребят из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в приемных и опекунских семьях. 823 ребенка растут в организациях для детей-сирот. Программа «Наставники» открывает окно для взрослых в изолированную среду детей, которые зачастую оказываются не готовыми к общению в мире, находящемся вне детского учреждения. Установить связь со взрослым становится важным шагом в решении проблемы дальнейшей социализации ребенка. Как отмечают сами добровольцы, дети очень внимательно и с благодарностью относятся к людям, проявившим интерес к их жизни, охотно идут на контакт.

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