Сотрудниками лицензионно-разрешительной работы изъято 7 единиц охотничьего оружия

С начала текущего года сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 9 нарушений в области оборота оружия, изъято 7 единиц охотничьего оружия, рассмотрено 256 заявлений об оказании государственных услуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности.

В дни отдыха некоторые жители региона допустили утрату оружия. Так, житель Интинского района добирался на снегоходе с санями к месту охоты. В какой-то момент транспортное средство под собственной тяжестью провалилось под лед, все содержимое саней вместе с оружием ушло на дно реки. В этот же день, в силу схожих причин, совершил утрату личного охотничьего оружия житель Удорского района.

Служба лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии напоминает о необходимости соблюдать меры сохранности оружия при перевозке и транспортировании. Утерянное оружие, найденное другими лицами, может быть использовано в противоправных целях, повлекших тяжкие последствия.