Для клубных работников Сысольского района Республики Коми в екатеринбургской колонии ИК-10 изготовили мебели на 709 тысяч рублей

Для организации Сысольская клубная система Республики Коми, по заключенному контракту, в 2020 году ИК-10 (г. Екатеринбург) изготовила и поставила мебели на 709 тысяч рублей. Контракт был выполнен её с высоким качеством и своевременно. Также в 2020 году для школ Республики Коми в екатеринбургской колонии ИК-10 изготовили мебели на почти 10 миллионов 762 тысячит рублей (столы и стулья ученические, шкафы, тумбы, скамейки, стеллажи. В настоящее время на участке по изготовлению корпусной мебели трудоустроено около​ 70 осужденных. Среднемесячная заработная плата осужденных составляет​ 15 016,00​ рублей. Отметим, что в ИК-10 по указанию начальника ГУФСИН генерал-майора внутренней службы Александра Федорова было закуплено новое оборудование для производства корпусной и мягкой мебели. В прошлом и в этом году ИК-10 поставила мебель в таможенное управление Свердловской области, несколько больниц и детсадов нескольких регионов. ИК-10 только недавно заключила 12 государственных контрактов на общую сумму 43 870​ 176,40 рублей на поставку мебели для общеобразовательных школ и муниципальных садов.