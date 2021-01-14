Сыктывкарские росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшему персоналу увеселительного заведения

Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми во время несения службы выезжали на тревожные сигналы в увеселительные заведения и гипермаркеты, где граждане нарушали общественный порядок и совершали хищение товаров.

Так, в одном из баров мужчина отказался оплачивать свой заказ, вел себя агрессивно и угрожал персоналу. Администратор нажал на кнопку тревожной сигнализации, после чего злоумышленник покинул место отдыха. На место происшествия незамедлительно прибыл автоэкипаж группы задержания вневедомственной охраны, где росгвардейцы, изучив записи с камер видеонаблюдения, передали приметы подозреваемого дежурному пульта централизованной охраны. На одной из центральных улиц автоэкипаж Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования, заметил мужчину, схожего по приметам в ориентировке. При задержании злоумышленник оказал неповиновение стражам порядка и был доставлен в дежурную часть УМВД России по г. Сыктывкару.

В торговом гипермаркете дважды сработала тревожная кнопка: в одном случае трое мужчин попытались вынести через кассовую зону алкогольную продукцию, а в другом — граждане не оплатили продукты питания. Противоправные действия были замечены сотрудниками службы безопасности, которые нажали на кнопку тревожной сигнализации.

Подозреваемые были задержаны и доставлены в полицию. По данным фактам проводится проверка.