В Сыктывкаре в рамках Дня здоровья семьи военнослужащих и сотрудников Росгвардии приняли участие в спортивном празднике

Для семей военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по Республике Коми и Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии стало доброй традицией в праздничные выходные собираться для участия спортивном празднике.

Росгвардейцы соревновались в комбинированной и синхронной эстафетах с элементами функционального многоборья, а также в состязаниях по силовым видам спорта. Каждый из участников продемонстрировал свою ловкость, сообразительность и волю к победе.

На лыжной базе «Динамо» сотрудники и военнослужащие прошли трассу с подъемами и препятствиями, а дети росгвардейцев выбрали прогулочные маршруты. Северный регион не всегда балует комфортными условиями, но утро выходного дня выдалось с благоприятной погодой, и это поспособствовало отличному настрою для спортивной прогулки на свежем воздухе.

Командир воинской части полковник Дмитрий Корешков и начальник физической подготовки и спорта территориального управления Росгвардии вручили благодарности сотрудникам и военнослужащим за активное участие в спортивных мероприятиях. Детишкам росгвардейцев были вручены конфеты.

«Лыжная прогулка в новогодние праздники – для нас это уже традиция, и мы с удовольствием поддерживаем нашего папу в спортивных мероприятиях. Спорт придает силы, заряд бодрости и хорошее настроение на весь день», — поделилась супруга одного из военнослужащих управления.