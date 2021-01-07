Военнослужащие Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ в православный праздник Рождества Христова приняли участие в молебне

В православный праздник Рождества Христова военнослужащие Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии приняли участие в рождественской церковной службе храма Александра Невского, расположенного на территории воинской части. В храме Александра Невского состоялась литургия, в которой военнослужащие по призыву и офицеры воинской части приняли участие и могли исповедаться и пройти таинство причастия. Военнослужащие поставили свечи за здравие и в память о тех, кто ценой своей жизни обеспечил мир и безопасность для народа. 6 декабря Православная церковь чтит память великого русского полководца князя Александра Невского. Одним из важнейших достижений святого является мир и благополучие российского государства. В рамках памятных дат священнослужители храма посещают воинскую часть с лекциями и осуществляют напутствие и благословение на достойное служение Отечеству.