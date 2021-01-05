За праздничные выходные в Сыктывкаре сотрудники вневедомственной охраны предотвратили противоправные действия граждан на охраняемых объектах

Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми с 31 декабря 2020 года по 04 января текущего года во время несения службы выезжали на тревожные сигналы в увеселительные заведения и торгово-развлекательные центры, где граждане нарушали общественный порядок и совершали хищение товаров.

В одном из ночных клубов в микрорайоне Орбита произошел конфликт между посетителем 1979 года рождения и охраной. На указанный адрес прибыл автоэкипаж вневедомственной охраны Росгвардии, мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть УМВД России по г. Сыктывкару. В четыре часа утра сработал сигнал в одном из столичных кафе-караоке. На месте происшествия было установлено, что женщина 1971 года рождения отказалась оплачивать товар и, увидев сотрудников Росгвардии, оказала неповиновении. Также охранная сигнализация сработала в п. Максаковка в одном из клубов, где мужчина разбил стекло входной двери и скрылся с места происшествия. По камерам видеонаблюдения был установлен злоумышленник. По данному факту проводится проверка.

В торговых гипермаркетах за мелкое хулиганство были задержаны мужчина и женщина 1984 года рождения, а также молодой человек 1996 года рождения, который попытался вынести 3 «Киндер» сюрприза через кассовую зону.

Все подозреваемые граждане были задержаны и доставлены в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.