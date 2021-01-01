В Сыктывкаре сотрудники ОМОН поздравили с Новым Годом и Рождеством Христовым вдову погибшего коллеги

Сотрудники сыктывкарского ОМОН ежегодно навещают и поздравляют вдову старшины милиции Ложкина Андрея Васильевича – Ложкину Елену Николаевну с Новым годом и Рождеством. Заместитель командира ОМОН по работе с личным составом полковник полиции Иван Зжданский и его коллега капитан полиции Евгений Изъюров от имени всего коллектива передали новогодний подарок и пожелали крепкого здоровья. Иван Зжданский отметил, что память о мужественном поступке сослуживца всегда жива для каждого сотрудника и военнослужащего Росгвардии.

Елена Николаевна выразила благодарность бойцам за внимание и помощь.

В свою очередь, росгвардейцы, которые лично знали своих боевых товарищей, и которые не вернулись в пункт постоянной дислокации, заверили, что всегда будут оказывать семьям всю необходимую помощь и поддержку.