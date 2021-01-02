График работы подразделений ЛРР Управления Росгвардии по Республике Коми в период Новогодних праздников.

05 января 2021 года с 09:00 до 18:00 часов будет осуществляться прием граждан и юридических лиц (обед с 13:00 до 14:00 часов).

Прием заявлений, поступающих через Единый портал государственных услуг, будет осуществляться ежедневно.

Выходные дни в подразделениях – с 01 по 04 января и с 06 по 10 января 2021 года.