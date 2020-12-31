В Центре подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ поздравили ветеранов с Новым годом и Рождеством

В Центре подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ в рамках празднования Нового года и Рождества Христова состоялась встреча с ветеранами – Рочевым Николаем Акимовичем, которому исполнилось 93 года 21 декабря и Матюшиным Эдуардом Ивановичем. На встрече с военнослужащими центра Эдуард Иванович подарил библиотеке воинской части литературные издания, автором которых он является: «Письмо солдату» посвящено любимой спутнице его жизни Нине Ивановне, «Записки ветерана труда» и «Из прошедших лет».

Командование и личный состав центра подготовки вместе с ветеранами по традиции возложили цветы к памятнику Триединства, расположенный на территории части.

В торжественной обстановке ветеранов поздравил музыкальными композициями военный оркестр. Солист военного оркестра старший сержант Вячеслав Целинский исполнил песню из репертуара Леонида Утесова «Дорога на Берлин». Также для ветеранов прозвучал «Майский Вальс» и они кружили в фойе клуба.

Для ветеранов начальник музея Наталья Федосеева провела экскурсию в ходе которой военнослужащие по призыву общались с гостями.

Завершилось мероприятие чаепитием, где офицеры по работе с личным составом центра обсудили вопросы о совместном проведении патриотических мероприятий в новом году. Заместитель командира по работе с личным составом подполковник Эренцен Монраев поблагодарил ветеранов за их участие в патриотическом воспитании военнослужащих и от лица командования воинской части поздравил их с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым.