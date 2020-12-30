В Управлении Росгвардии по Республике Коми поздравили победителей творческого конкурса «Новогодняя мастерская»

Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Коми подвела итоги конкурса «Новогодняя мастерская». В мероприятии принимали участие семьи военнослужащих. В этом году участникам были предложены новые номинации в создании необычной елочной игрушки, различные поделки и сладкие подарки в виде новогодних украшений, сделанные из конфет, шоколада и других предметов декора. Ребята проявили фантазию и изготовили гномов, коробки с сюрпризом, внутри которой размещена главная красавица – елка и конфеты, вышитые елочки и шары, красочный пейзаж зимнего северного вечернего края, связанные новогодние колпачки и декоративные новогодние украшения в виде елочек: из ткани и кофейных зерен.

В творческом конкурсе победителями стали: 1 место разделили Димитрова Виктория и Ануфриева Анастасия, 2 место заняла Сергеева Милана и третье место заняла Крючек Ксения.

Начальник пресс-службы майор полиции Вера Крючек вручила благодарности и сладкие подарки родителям детей и выразила слова благодарности.

«Очень важно сохранять добрые традиции семейного праздника, создание праздничной атмосферы и украшение дома и елки. Создание новогодних игрушек – настоящая радость для детей и взрослых и важно, чтобы эти чувства и эмоции надолго оставались в памяти».

Всем участникам были вручены грамоты и сладкие подарки.