В Сыктывкаре состоялось открытие Чемпионатов Росгвардии по лыжным гонкам и служебному двоеборью

Сегодня на территории лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной состоялось торжественное открытие Чемпионатов Росгвардии по лыжным гонкам и служебному двоеборью. Почетными гостями мероприятия стали первый заместитель командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Романенко, председатель Спортивного комитета Росгвардии полковник Владимир Малофеев, начальник управления Росгвардии по Республики Коми полковник полиции Алексей Ходоров, командир Центра подготовки личного состава полковник Дмитрий Корешков, министр физической культуры и спорта региона Виталий Савилов и другие гости.

«В Республике Коми четвёртый год подряд проходят всероссийские ведомственные соревнования, которые принимает Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной. Проводить лыжный чемпионат Росгвардии на современном и оборудованном комплексе стало уже доброй традицией. В чемпионатах примут участие более 120 спортсменов, представляющие различные округа России. Желаю всем участникам соревнований честной спортивной борьбы, успехов и пусть победит сильнейший», — поприветствовал спортсменов генерал-лейтенант Александр Романенко.

Председатель Спортивного комитета Росгвардии полковник Владимир Малофеев подчеркнул, что лыжники, прибывшие на соревнования, поддерживают четырёхкратного призёра Олимпийских игр, двукратного победителя лыжной многодневной гонки Тур де Ски, заслуженного мастера спорта России Александра Большунова, который сейчас выступает на этапах Кубка мира по лыжным гонкам.

В первый соревновательный день состоялся масс-старт для участников Чемпионата по лыжным гонкам классическим стилем. Женщины преодолели дистанцию 10 км, мужчины — 15 км. Среди мужчин лучшим стал представитель Сибирского округа рядовой Иван Горбунов, на втором и третьем месте – спортсмены из Уральского округа прапорщик Андрей Кузнецов и лейтенант Владислав Вечканов. Среди представительниц прекрасного пола победу одержала спортсменка Северо-Западного округа рядовой Анастасия Фалеева, серебро завоевала военнослужащая Сибирского округа старший лейтенант Мария Черноусова и бронза досталась представителю Северо-Западного округа прапорщику Светлане Николаевой.

Завтра спортсменам предстоит проявить свои способности в стрелковых упражнениях на базе республиканского спортивно-стрелкового клуба «ДОСААФ» России.