ОНФ проанализирует уроки пандемии для системы здравоохранения

Эксперты тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» на рабочем совещании решили провести в первом квартале этого года круглый стол, посвященный урокам пандемии, а также рассмотреть практическую реализацию конституционных изменений, касающихся вопросов здоровья.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль открыл рабочее совещание с минуты молчания, посвященной директору Института демографии Высшей школы экономики Анатолию Вишневскому, скончавшемуся от коронавируса. «Он был крупнейшим специалистом по демографии не только России, но и мира. Активно участвовал в нашей работе», – напомнил Рошаль.

Он призвал участников совещания подготовить четкий план по обсуждению тем в 2022 г. уже в октябре-ноябре этого года. При этом в экспертной работе Народного фронта основной упор должен делаться на контроле исполнения конкретных поручений Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. В ближайшее время на площадке ОНФ «Здравоохранение» рассмотрят скорректированную программу модернизации первичного звена, предложенную Минздравом. Рошаль подчеркнул, что эта программа должна формироваться с участием общественности и учитывать позиции профессионального сообщества.

Член Центрального штаба ОНФ, ведущая телепрограмм о здоровье на Первом канале Елена Малышева отметила, что при модернизации необходимо учесть и опыт пандемии. Например, проблемы с вытяжной вентиляцией в больницах, которая усложняла ситуацию с инфекционным заражением, можно решить еще на стадии строительных стандартов. Эксперты поддержали предложение провести большой круглый стол, на котором будут проанализированы допущенные ошибки, необходимые решения и итоги пандемии.

«Уроки пандемии очень важны для здравоохранения, для их обсуждения надо привлечь все заинтересованные ведомства. При рассмотрении за основу может быть взят доклад Национальной медицинской палаты. Вместе с этим важно обсудить программы финансирования здравоохранения, в том числе с учетом практической реализации конституционных поправок», – подчеркнул Рошаль.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, председатель Новосибирской областной ассоциации врачей Сергей Дорофеев подчеркнул, что для модернизации здравоохранения необходимо учитывать существующие запросы на местах, а не заниматься распределением денег на закупки исходя из оторванных от реалий планов чиновников. Кроме того, Дорофеев указал, что для модернизации здравоохранения потребуются новые здания, соответствующие всем стандартам, а для этого должна быть принята целевая госпрограмма, обеспеченная средствами по годам. При этом обещанные Минстроем и Минздравом типовые проекты медицинских учреждений с разбивкой по зонам размещения так и не были представлены для экспертного рассмотрения.

Рошаль призвал экспертов закрепить за собой подготовку предстоящих на площадке ОНФ «Здравоохранение» тематических обсуждений. При этом им должны предшествовать проводимые Народным фронтом скрининги и опросы, отражающие актуальную ситуацию и проблемы, в том числе с учетом происходящих изменений и динамики. В обсуждениях должны активно участвовать пациентские и другие некоммерческие организации.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ Арсений Беленький рассказал о масштабных социологических исследованиях, проводимых Народным фронтом среди медработников и населения: «Мы стараемся задать максимально широкий спектр вопросов, затем разбиваем результаты ответов по тематическим блокам. Среди населения наши опросы охватывают по восемь тысяч человек».

Однако для объективного рассмотрения определенных проблем экспертам иногда может не хватать статистических данных. Так, эксперты ОНФ призвали Федеральную службу государственной статистики предоставлять отчетность по так называемым внешним причинам смертности. «Нужна статистика по причинам смерти, чтобы проследить динамику. Это чрезвычайно важная тема для демографии. Такую статистику нужно вести и публиковать в ежемесячном режиме», – заявил член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин.

На рабочем заседании эксперты также затронули вопросы условий труда медработников, льгот за вредные факторы работы, контроля исполнения принятых решений по развитию паллиативной помощи, создания условий для возвращения в Россию соотечественников и сокращения оттока за рубеж молодежи, высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, вынужденной из-за пандемии приостановки диспансеризации, контроля эффективности затрат на онкологическую помощь, модернизации и создания детских реабилитационных центров.