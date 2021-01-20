Няни для медиков – новый проект ОНФ

Межрегиональный проект ОНФ «Профессиональные няни – детям» предоставляет бесплатные услуги профессиональных нянь детям медработников госпиталей, больниц и поликлиник в нескольких регионах России. Он запущен по инициативе эксперта ОНФ, председателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергея Рыбальченко. Теперь любой медработник «красной зоны» может получить такую ценную помощь. Это можно сделать через горячую линию #МыВместе или через мобильное приложения «ОНФ. Помощь».

«На сегодняшний день проект реализуется в восьми регионах. Работают 10 региональных центров профессионального обучения и сертификации нянь. Обучение прошли уже более 300 нянь. Из них 160 – вошли в национальный реестр сертифицированных нянь. Они подтвердили не только свой уровень образования, но и соответствие тем требованиям, которые предоставляет профессиональный стандарт», – рассказал Рыбальченко. Он пояснил, что няни могут сопровождать ребенка из детского сада или школы, а также просто побыть с ребенком, пока его мама работает.

Проект действует на базе центров профессиональной подготовки и сертификации в регионах. Туда могут обратиться медработники и оставить заявку на услугу няни.

Среди регионов, где осуществляется помощь медикам по уходу за детьми, – Вологодская область. Здесь работа организована по поручению губернатора региона Олега Кувшинникова как часть антиковидных мероприятий. «Рассматривают заявки и осуществляют подбор нянь три организации социального обслуживания. При необходимости к этой работе подключаются студенты педагогических колледжей» – рассказала директор КЦСО «Забота» Светлана Дуборова.

После открытия моногоспиталя в Великом Устюге такие услуги будут получать и медработники Великоустюгского района. Сейчас ими уже пользуются восемь детей семи медработников (врачи и средний медперсонал) из Вологды и Череповца. Старшая медсестра отделения профилактики городской поликлиники № 2 в Череповце Наталья Добрякова подчеркнула, что доверяет няне, которая сидит с ее ребенком, и не представляет, как без этой помощи она могла бы полноценно ухаживать за пациентами в «красной зоне».

Начальник отдела по организации медпомощи в Череповце Людмила Дубовенко рассказала, что за помощью нянь для детей медработники города могут обращаться в реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление». «Это новый виток взаимодействия между медицинскими организациями и центром, где есть обученные няни, которые могут оказать услуги по присмотру и уходу за ребенком, когда мама исполняет свои функциональные обязанности. Коронавирус ставит много новых задач перед сферой здравоохранения. Мы продлили работу поликлиник, работаем даже в выходные дни, чего раньше не было. Некоторые мамы воспитывают ребенка одни, и они не могли бы оказывать пациентам помощь в выходные или в вечерние часы, если бы за их детьми никто не присматривал. Поэтому телефон координатора центра передан во все поликлиники и стационары. Это колоссальная помощь. Спасибо коллегам, что реализуется такой проект», – подчеркнула Дубовенко.

Прошедшая курсы по обучению нянь Людмила Смирнова рассказала, что когда есть определенные знания, навыки, это помогает работать. «Маме ребенка приятно, что с ним не просто кто-то присутствует, а с ним занимаются, играют, развивают его. Хочется, чтобы родители не переживали, а знали, что их ребенок – в надежных руках», – подчеркнула Смирнова. Она добавила, что помогает медработникам с детьми с декабря прошлого года.

Подобная работа ведется и в Дагестане. Так, дежурная медицинская сестра Городской клинической больницы Махачкалы Патимат Ахмедова позвонила на горячую линию «Мы Вместе» и попросила о помощи в присмотре за маленьким ребенком, пока она трудится в «красной зоне». На помощь откликнулась волонтер акции #МыВместе Зулимат Закавова. Она учится на педиатра, и оказать такую помощь для нее – жест профессиональной солидарности. Также на просьбу посидеть с детьми врачей из «красной зоны» откликнулась жительница Дагестана Патимат Курбанисмаилова.

Добровольцы проходят обучение и получают сертификат, который позволяет им работать с детьми.

Теперь любой медицинский работник «красной зоны» может получить такую ценную помощь. Для этого нужно обратиться на горячую линию #МыВместе или через мобильное приложения «ОНФ. Помощь».

Межрегиональный проект «Профессиональные няни – детям!» был представлен в 2019 г. в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи. Благодаря ему обучение прошли 48 нянь из Череповца, Вологды и Шекснинского района. В 2020 г. услуги с применением технологии «социальная няня» предоставляются в рамках комплекса мер «Вы не одни», принятого к финансированию Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, в этом же году соцуслугами с применением технологии «социальная няня» воспользовались 170 семей, воспитывающих детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном присмотре и уходе. Проект планируется расширить и на другие регионы страны.