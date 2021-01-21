В Сыктывкаре определены победители Чемпионата Росгвардии по служебному двоеборью

Сегодня сильнейшие лыжники Росгвардии продолжили борьбу за медали войскового первенства, которое проходило на территории лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной в Сыктывкаре. Мужчины состязались в гонке на 15 километров свободным стилем, а женщинам предстояло преодолеть более короткую, но не менее сложную дистанцию длиной 5 километров.

По итогам чемпионата по служебному двоеборью в общекомандном зачете первое место завоевала сборная Северо-Западного округа, вторыми стали спортсмены Сибирского округа, а третьими – лыжники Центрального округа.

В личном зачете лучшим стал военнослужащий Северо-Западного округа капитан Антон Зюзев, на вторую ступень пьедестала поднялся лейтенант Михаил Соснин, представляющий Центральный округ и замкнул тройку призеров также спортсмен Центрального округа старший сержант полиции Александр Вдовин.

Среди девушек лучший результат показала прапорщик Наталья Руденко – представительница Северо-Кавказского округа, «серебро» досталось спортсменке Северо-Западного округа младшему сержанту полиции Ирине Полонской, бронзовым призером стала прапорщик Мария Половникова – военнослужащая Приволжского округа.

В заключительный день соревнований лыжники будут состязаться в командных спринтах-эстафетах.